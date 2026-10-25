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மகளிர் உற்பத்தி பொருட்கள் கண்காட்சி விற்பனை துவக்கம்
மகளிர் உற்பத்தி பொருட்கள் கண்காட்சி விற்பனை துவக்கம்
ADDED : அக் 24, 2026 06:15 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
யூனியன் அலுவலகம் அருகே, மகளிர் திட்டத்தில் செயல்படும் மகளிர்
குழுவினர் உற்பத்தி பொருட்களின் விற்பனை கண்காட்சி துவங்கியது. கலெக்டர் கந்தசாமி தலைமை வகித்து துவக்கி வைத்தார்.
கைவினை
பொருட்கள், மண் பாண்டங்கள், பவானி ஜமக்காளம், சென்னிமலை பெட்ஷீட்,
கைத்தறி சேலைகள், ஆயத்த ஆடைகள், கால் மிதியடி, பேன்சி பொருட்கள், சணல்
பை, மரச்செக்கு எண்ணெய், சிறுதானியங்கள், செயற்கை ஆபரணங்கள், தேன்,
தின்பண்டங்கள், இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட விளை பொருட்கள் என
பல்வேறு பொருட்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டன. நவ.,5 வரை கண்காட்சி
நடக்க உள்ளது.