/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/மெத்தபெட்டமைனுடன் திரிந்த வாலிபர்கள் கைது
ADDED : அக் 28, 2026 05:23 AM
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ஈரோடு: ஈரோடு தம்பிக்கலைய்யன் கோவில் எதிரே முத்தம்பாளையம் குளம் பகுதியில், ஈரோடு தாலுகா போலீசார் ரோந்து சென்றனர். அங்கு சந்தேகத்துக்கு இடமான வகையில் திரிந்த,
ஈரோடு ரங்கம்பாளையம் வள்ளிபுரத்தான்பாளையம் வேலவன் நகர் தென்னரசு, 27; கருங்கல்பாளையம் கே.ஏ.எஸ்.நகர் மரப்பாலம் சாலை வைத்தீஸ்வரன், 31, ஆகியோரிடம் சோதனை செய்தனர். அவர்களிடம், 35 கிராம் மெத்தபெட்டமைன், 300 கிராம் ஒரிஜினல் கஞ்சா, 3,500 கிராம் சாதா கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, இருவரையும் கைது செய்தனர்.