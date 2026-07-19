/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ ‘ஆசிரியர் பணி பெருமையானது’
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:13 PM
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இப்பள்ளிக்கு கூடுதல் வகுப்பறை கட்டடம் கட்ட எம்.பி., நிதியில் இருந்து நிதி பெற்று தந்தேன். இப்பள்ளி ஆண்டு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டது பெருமையாக உள்ளது. ஆண்டு விழாவில், சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி இப்ராஹீம் கலிபுல்லா பங்கேற்று பெருமை சேர்த்தார். மாணவர்களின் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் தரும் வகையில் ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்தி வருகின்றனர். ஆசிரியர்களின் பங்கு பெருமை மிக்கது. மாணவர்களும் இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி வாழ்வில் முன்னேற வேண்டும். மாணவர்கள் கவனத்தை சிதற விடாமல் முன்னேற்றத்தை குறிக்கோளாக கொண்டு செயல்பட வேண்டும்.
அய்யாதுரை,
சென்னை உயர்நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர்.