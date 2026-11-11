/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/போக்குவரத்து விதி மீறல் 19 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:42 PM
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சங்கராபுரம்: சங்கராபுரத்தில் போலீசார் வாகன சோதனை மேற்கொண்டு போக்குவரத்து விதி மீறிய 19 வாகன ஓட்டிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
சங்கராபுரம் கடைவீதி மும்முனை சந்திப்பில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஏழுமலை தலைமையில் போலீசார் வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இதில் ஓட்டுனர் உரிமம் இல்லாமல் ஓட்டியது, வேகமாக வாகனம் ஓட்டியது, சீட் பெல்ட் அணியமல் ஓட்டிய என 19 பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.