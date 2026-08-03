/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ தன்வந்திரி மகா யாகம்
ADDED : ஆக 03, 2026 05:07 AM
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கள்ளக்குறிச்சி: சின்னசேலம் நித்திய கல்யாண வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் தன்வந்திரி சுவாமிக்கு மகா யாகம் நடந்தது.
சின்னசேலம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் சதய நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு தன்வந்திரி சுவாமிக்கு மலர் அலங்காரம் செய்து மகா தீபாராதனை நடந்தது. தொடர்ந்து அதிகாலை 4:30 மணி முதல் காலை 10:00 மணி வரை, தன்வந்திரி பகவானுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் பெற, தீராத நோய்கள் தீர, நீண்ட ஆயுள் பெற, சக்திவாய்ந்த வழிபாட்டுச் சடங்கான மகா யாகம் நடத்தப்பட்டது.
யாகத்தில் பல்வேறு மூலிகைகள் சேர்த்து மஹாபூர்ணாகுதி செய்யப்பட்டது. வைபவங்களை கோவில் அர்ச்சகர் ஜெயக்குமார் பட்டாச்சாரியார் செய்து வைத்தார். ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமியை வழிபட்டனர்.