தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ ஜெனிவா ஒப்பந்த தின விழா

ஜெனிவா ஒப்பந்த தின விழா

ஜெனிவா ஒப்பந்த தின விழா

ADDED : ஆக 14, 2026 07:44 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 07:44 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஜூனியர் ரெட் கிராஸ் சார்பில் ஜெனிவா ஒப்பந்த தினத்தின் 77வது ஆண்டு விழா நடந்தது.

தியாகதுருகம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த விழாவிற்கு, டி.இ.ஓ., ஜோதிமணி தலைமை தாங்கினார். டி.இ.ஓ.,க்கள் பாலமுருகன், விஷ்ணுமூர்த்தி, தலைமையாசிரியர் திருஞானசம்பந்தம் முன்னிலை வகித்தனர். ஜே.ஆர்.சி., மாவட்ட கன்வீனர் துரை வரவேற்றார்.

விழாவில், குழந்தைகளுக்கான வன்கொடுமை தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பேச்சுப் போட்டி, குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு முறை குறித்த கட்டுரைப் போட்டி, போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஓவிய போட்டி நடத்தப்பட்டது.

மாவட்டத்தில் இருந்து 68 உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர். போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.

விழாவில் மாவட்ட இணை கன்வீனர் மாலவன் உட்பட பள்ளி ஆசிரியர்கள், மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனர். மாவட்ட பயிற்றுநர் ஆறுமுகம் நன்றி கூறினார்.

 

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us