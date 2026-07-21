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நயினார்பாளையம் மின்தடை

நயினார்பாளையம் மின்தடை

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 04:39 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:22 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 04:39 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:22 PM

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23.07.2026: பெத்தாசமுத்திரம் துணை மின்நிலையம் காலை 10.00 மணி முதல் மதியம் 2.00 மணி வரை

மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: நயினார்பாளையம், வி.அலம்பலம், வி.கிருஷ்ணாபுரம், பாத்திமாபாளையம், கீழ்குப்பம், அனுமனந்தல், செம்பாக்குறிச்சி, கருந்தலாக்குறிச்சி, வி.மாமாந்துார், பெத்தாசமுத்திரம், தோட்டப்பாடி, பூண்டி, தத்தாதிரிபுரம், குரால், காளசமுத்திரம், தாகம்தீர்த்தாபுரம், பாக்கம்பாடி, அ.வாசுதேவனுார், கூகையூர், வீரபயங்கரம், லட்சுமணாபுரம், ஈரியூர், பெருமங்கலம், கருங்குழி, கீழ்நாரியப்பனுார், தென்சிறுவலுார்.

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