மண் கடத்தல் 2 டிராக்டர் டிப்பர்கள் பறிமுதல்

ADDED : ஆக 14, 2026 04:20 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அருகே ஏரியில் மண் கடத்திய 2 டிராக்டர் டிப்பர்களை வருவாய்த் துறை அலுவலர்கள் பறிமுதல் செய்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
திருக்கோவிலுார் அடுத்த கூவனுார் கிராமத்தில் உள்ள பெரிய ஏரியில் சில நாட்களாக விதிமுறைகளை மீறி அதிக ஆழத்தில் மண் எடுப்பதாக புகார் எழுந்தது.
நேற்று முன்தினம் 10க்கும் மேற்பட்ட டிராக்டர் டிப்பர்களில் ஜே.சி.பி., மூலம் மண் எடுக்கப்பட்டது. இதனை அறிந்த கிராம மக்கள், சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று டிராக்டர்களை சிறை பிடித்து அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற வி.ஏ.ஓ., ரவி, 2 டிராக்டர் டிப்பர்களை பறிமுதல் செய்து, திருப்பாலபந்தல் போலீசில் ஒப்படைத்தார்.
தொடர்ந்து, மண் கடத்தலில் ஈடுபட்ட ராஜம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம் மகன் விஜயகுமார், 36; மாரிமுத்து மகன் மணிகண்டன், 30; ஆகியோர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.