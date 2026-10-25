பள்ளி வளாகத்தில் பட்டுபோன மாமரம் மாணவ – மாணவியர் அச்சத்தில் தவிப்பு
பள்ளி வளாகத்தில் பட்டுபோன மாமரம் மாணவ – மாணவியர் அச்சத்தில் தவிப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 03:44 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள குப்புசாமி மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி வளாகத்தில், பட்டுப்போன மாமரம் முறிந்து விழும் நிலையில் உள்ளதால், மாணவ – மாணவியர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள குப்புசாமி மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளியில், சேக்குபேட்டை, சங்கூசாபேட்டை சுற்றியுள்ள பகுதியைச் சேர்ந்த 35க்கும் மாணவ – மாணவியர் பயின்று வருகின்றனர்.
இப்பள்ளி வளாகத்தில், 50 ஆண்டுகள் பழமையான மாமரம் ஒன்று முற்றிலும் பட்டுப்போய், கிளைகள் காய்ந்து ஆபத்தான நிலையில் நிற்கிறது. இம்மரம் எப்போது வேண்டுமானாலும் முறிந்து கீழே விழும் அபாயம் உள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தால், பட்டுப்போன மரம் முறிந்து விழுந்தால் பெரும் அசம்பாவிதம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, மாணவ – மாணவியர் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பாதுகாப்பு கருதி, அசம்பாவிதம் ஏற்படுவதற்கு முன், பள்ளி வளாகத்தில் பட்டுப்போன மாமரத்தை உடனே அகற்ற, மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மாணவ– மாணவியரின் பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.