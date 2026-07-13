காஞ்சிபுரத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பாளர்களுக்கான பயிற்சி
காஞ்சிபுரத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பாளர்களுக்கான பயிற்சி
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:13 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:10 PM
காஞ்சிபுரம்:காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிக்கான வட்டார அளவிலான மூன்று நாள் பயிற்சி முகாம், காஞ்சிபுரம் சங்கரா செவிலியர் கல்லூரியில் தொடங்கியது.
இந்த பயிற்சி முகாமை கலெக்டர் சினேகா தொடங்கி வைத்தார். மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என்பது நாட்டின் எதிர்கால வளர்ச்சித் திட்டங்களை வகுப்பதற்கான மிக முக்கியமானதாகும்.
இதை செம்மையாக மேற்கொள்வது குறித்து, ஆறு முதன்மைப் பயிற்சியாளர்கள் விரிவான விளக்கங்களை அளித்தனர். கணக்கெடுப்பின் போது பொதுமக்களிடம் எவ்வாறு கண்ணியமாகவும், தெளிவாகவும் கேள்விகளைக் கேட்டு விபரங்களைச் சேகரிப்பது, கணக்கெடுப்பு விபரங்களை மொபைல் செயலி மற்றும் இணையதளத்தில் துல்லியமாகப் பதிவேற்றம் செய்வது குறித்த செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
மேலும், சேகரிக்கப்படும் தனிநபர் விபரங்களை ரகசியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் கையாள்வது குறித்த அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்த பயிற்சி முகாம் ஏற்பாடுகளை, காஞ்சிபுரம் தாசில்தார் மோகன் உள்ளிட்ட வருவாய் துறை ஊழியர்கள் செய்திருந்தனர்.