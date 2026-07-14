﻿ நர்சிடம் சீண்டல்: வாலிபர் கைது

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:08 PM
சென்னை: நுங்கம்பாக்கத்தில் சாலையில் நடந்து சென்ற செவிலியரிடம், பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட வாலிபரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
நுங்கம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த, 25 வயது பெண், தனியார் மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
நுங்கம்பாக்கம் ஆவின் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே, கடந்த 11ம் தேதி, செவிலியர் நடந்து சென்றார். அப்போது, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர், அவரை வழிமறித்து பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டு தப்பினார்.
ஆயிரம்விளக்கு மகளிர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில், அயனாவரத்தைச் சேர்ந்த தியானேஷ்வர், 25, என்பவர், சீண்டலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. அவரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
அதேபோல், மாதவரம் செல்லும் தடம் எண் '42 எம்' மாநகர பேருந்தில் 38 வயது பெண்ணிடம் சில்மிஷம் செய்த லிங்கப்பன், 45, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்து, நேற்று சிறையில் அடைத்தனர்.