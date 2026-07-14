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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/﻿ ஆகஸ்ட் 1 முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி தொடக்கம் சரியான தகவல்களை அளிக்க கலெக்டர் வேண்டுகோள்

﻿ ஆகஸ்ட் 1 முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி தொடக்கம் சரியான தகவல்களை அளிக்க கலெக்டர் வேண்டுகோள்

﻿ ஆகஸ்ட் 1 முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி தொடக்கம் சரியான தகவல்களை அளிக்க கலெக்டர் வேண்டுகோள்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:09 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:09 PM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள், ஆகஸ்ட் 1ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற உள்ளதாகவும், மக்கள் சரியான விபரங்களை அளிக்க வேண்டும் எனவும், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

தமிழகத்தில் நடைபெற உள்ள மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, முதல் முறையாக சுய கணக்கெடுப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் முறையில் நடத்தப்பட உள்ளது. இவை இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது.

முதற்கட்டமாக வீடுகள் பட்டியல் மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு, ஆகஸ்ட் 1 முதல் 30 வரை நடைபெற உள்ளது. இரண்டாம் கட்டமாக மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2027 பிப்ரவரியில் நடத்தப்பட உள்ளது.

அடையாள எண் முதற்கட்ட பணியாக, பொதுமக்கள் தங்களது விபரங்களை https://se.census.gov.in/ என்ற இணையதள முகவரியில் மொபைல்போன் மூலம் பதிவு செய்யும் சுய கணக்கெடுப்பு, 2026 ஜூலை 17 முதல் 31 வரை நடைபெற உள்ளது.

ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரேயொரு மொபைல் எண் வாயிலாக மட்டுமே பதிவு செய்ய வேண்டும். மொத்தம், 34 கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்த பின்னர், 12 இலக்க அடையாள எண் கைபேசி எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி மூலம் அனுப்பப்படும். பின்னர், தங்கள் பகுதிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பாளர் வீடுகளுக்கு வரும்போது, அந்த 12 இலக்க அடையாள எண்ணை தெரிவிக்க வேண்டும்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், கலெக்டர் முதன்மை மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலராகவும், மாநகராட்சி அளவில் மாநகராட்சி கமிஷனர் முதன்மை மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலராகவும் செயல்படுவார்கள்.

மாவட்டத்தில் தாலுகா பகுதியில் அந்தந்த தாசில்தார்களும், நகராட்சி பகுதிகளில் நகராட்சி கமிஷனர்கள், பேரூராட்சி பகுதிகளில் செயல் அலுவலர்கள், மாநகராட்சி எல்லையில் மண்டல அலுவலர்கள் என, மொத்தம் 14 பொறுப்பு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், தரவுகளை கையாள 18 தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க இரண்டு முதன்மை பயிற்சியாளர்கள், 60 களப்பணி பயிற்சியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், 2,357 கணக்கெடுப்பாளர்கள் மற்றும் 363 மேற்பார்வையாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் ஜூலை 6 முதல் 16 வரை நடைபெற்று வருகிறது.

முழு ஒத்துழைப்பு பயிற்சி முடிந்ததும், கணக்கெடுப்பாளர்கள் மாவட்டம் முழுதும் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று கணக்கெடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட உள்ளனர். இவர்களின் பணியை 363 மேற்பார்வையாளர்கள் கண்காணிக்க உள்ளனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் அனைத்து பொதுமக்களும், கணக்கெடுப்பாளர்கள் 2026 ஆகஸ்ட் 1 முதல் 30 வரை வீடுகளுக்கு வரும் போது சரியான விபரங்களை தெரிவித்து முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.

பொதுமக்கள் வழங்கும் அனைத்து தரவுகளும் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும் என்றும், இந்த கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையிலேயே வளர்ச்சி திட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்பதால், எந்த விபரத்தையும் தவறில்லாமல் சரியாக வழங்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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