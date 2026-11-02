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ஏஐடியுசி, ஆர்ப்பாட்டம்

ஏஐடியுசி, ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : நவ 01, 2026 06:56 AM

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ADDED : நவ 01, 2026 06:56 AM

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கரூர்:கரூர் மாவட்ட, ஏ.ஐ.டி.யு.சி., சார்பில், மாவட்ட செயலாளர் வடிவேலன் தலைமையில், தலைமை தபால் நிலையம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

அதில், தொழிலாளர் விரோத நடவடிக்கைகளை மத்திய பா.ஜ., அரசு கைவிட வேண்டும்; விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்; அனைவருக்கும் குறைந்தப்பட்ச ஊதியம், 42,000 ரூபாய் வழங்க வேண்டும்; அனைத்து துறைகளிலும் ஒப்பந்த முறையை கைவிட வேண்டும்; கட்டுமானம், உடல் உழைப்பு நலவாரிய தொழிலாளர்களின் நிதி பலன்களை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.ஆர்ப்பாட்டத்தில், மாவட்ட இ.கம்யூ., கட்சி செயலாளர் கலாராணி, நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர் ரத்தினம், நிர்வாகிகள் குப்புசாமி, விஜயகுமார், அறிவழகன், நாட்ராயன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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