/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/லாலாப்பேட்டையில் பா.ஜ., சார்பில் பயிற்சி பட்டறை
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:32 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்,:பா,ஜ., சார்பில், குளித்தலை சட்டசபை தொகுதிக்கான பயிற்சி பட்டறை நிகழ்ச்சி, லாலாப்பேட்டையில் நடந்தது.
கரூர்
மாவட்ட தலைவர் செந்தில்நாதன் தலைமை வகித்தார். குளித்தலை தொகுதிக்கு
உட்பட்ட பா.ஜ.,வினருக்கு, பண்டித் தீன்தயாள் உபாத்யாயா என்ற தலைப்பில்
பயிற்சி பட்டறை நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.
அதில், பா.ஜ.,வின் ஆரம்ப
வளர்ச்சி, முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய், முன்னாள் துணை பிரதமர் அத்வானி
மற்றும் பிரதமர் மோடி ஆகியோரின் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவாக
பேசப்பட்டது. மக்களுக்கு செய்து வரும் சேவை குறித்து கூறப்பட்டது.
மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் சாமித்துரை, கரூர் மாவட்ட இளைஞர் அணி தலைவர்
மெடிக்கல் பெருமாள் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர்.