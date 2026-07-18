/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/கிருஷ்ணராயபுரத்தில் கொசு ஒழிப்பு பணி
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:32 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:கிருஷ்ணராயபுரம் டவுன் பஞ்சாயத்து பகுதியில் கொசு ஒழிப்பு பணி நடந்தது.
கிருஷ்ணராயபுரம்
டவுன் பஞ்சாயத்து வார்டுகளான கிருஷ்ணராயபுரம் முருகன் கோவில்
சாலை, பகவதியம்மன் கோவில் சாலை, யூனியன் ஆபீஸ் சாலை ஆகிய இடங்களில்,
மழை காலத்தை முன்னிட்டு கொசு உற்பத்தியை தடுக்கும் வகையில், டவுன்
பஞ்சாயத்து சார்பில் கொசு ஒழிப்பு பணி நடந்தது.
இதில் வீடு வீடாக
சென்று குடியிருப்பு இடங்களில் தேங்கிய கழிவு குப்பையை அகற்றுதல்,
பிளீச்சிங் பவுடர் தெளிப்பு, நல்ல குடிநீர் மூடி வைத்தல் ஆகிய பணிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டது. இப்பணிகளில், டவுன் பஞ்சாயத்து கொசு ஒழிப்பு
பணியாளர்கள் மற்றும் துாய்மை பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர்.