/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ மாயனுார் பகுதிகளில் துாய்மை பணி மும்முரம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:55 AM
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கிருஷ்ணராயபுரம்:மாயனுார் பஞ்சாயத்து பகுதியில், துாய்மை பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கிருஷ்ணராயபுரம்
அடுத்த மாயனுாரில், துாய்மை பணியில் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர். இதில்
பிளாஸ்டிக் கேரி பைகள், கழிவு குப்பை ஆகியவை சேகரித்து, குப்பை கொட்டும்
இடங்களில் கொண்டு சென்று தரம் பிரிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து மாயனுார்
ரயில்வே கேட் சாலை பகுதியில் இருந்த குப்பை அகற்றப்பட்டது.
பஞ்சாயத்து துாய்மை பணியாளர்கள் பணிகளில் ஈடுபட்டனர்.