/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ஆபத்தான வளைவு வேகத்தடை தேவை
ADDED : அக் 21, 2026 06:01 AM
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நகராட்சி, திருச்சி - கரூர் நெடுஞ்சாலையில், சண்முகானந்தா
தியேட்டர், தனியார் மருத்துவமனை அருகில் ஆபத்தான வளைவு உள்ளது.
திருச்சி
- கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருந்து டூவீலர் மூலம் பொதுமக்கள்,
தென்கரை பாசன வாய்க்கால் பாலம் வழியாக நகர பகுதிக்கு வருகின்றனர்.
அதேபோல், பள்ளிவாசல் பகுதியில் இருந்து டூவீலர் மற்றும் கார்கள் சாலையை
கடக்கின்றன. இதில், திருச்சி - கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில்
அதிவேகமாக வாகனங்கள் சென்று வருவதால், அந்த வளைவில் அடிக்கடி விபத்து
ஏற்பட்டு வருகிறது. விபத்தை தடுக்கும் வகையில், வேகத்தடை அமைக்க
வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள், பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.