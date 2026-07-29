/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பு போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:53 AM
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கரூர்; தமிழ்நாடு மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பு, கரூர் கிளை சார்பில் தலைவர் சுப்பிரமணியன் தலை-மையில், மின்வாரிய பொறியாளர் அலுவலகம் முன், ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
அதில், முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் அடிப்படையில், கேங்மேன் பணியாளர்களை உதவியாளராக மாற்றம் செய்ய வேண்டும், விருப்ப ஊர் மாறுதல் பெற்றவர்களை, பாரபட்சம் பார்க்காமல் பணி விடுப்பு வழங்க வேண்டும், கேங்மேன் பணியா-ளர்களை வேலை பளு இல்லாத இடத்தில், சட்ட விரோதமாக பயன்படுத்தக் கூடாது உள்பட, பல்-வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன. ஆர்ப்-பாட்டத்தில், மாவட்ட சி.ஐ.டி.யு., தலைவர் ராஜா முகமது, துணைத்தலைவர் ஜீவானந்தம், கிளை நிர்வாகிகள் செல்வகுமார், கந்தசாமி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.