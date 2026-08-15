/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ அரசு பள்ளிகளில் கலைத்திருவிழா
ADDED : ஆக 14, 2026 06:52 AM
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குளித்தலை: குளித்தலை அடுத்த முள்ளிப்பாடி அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் மாணவ, மாணவியருக்கான கலைத்திருவிழா போட்டி நடந்தது.
ஓவியம்
வரைந்து வண்ணம் தீட்டுதல், பானை ஓவியம், களிமண் சிற்பம், செதுக்கு
சிற்பம், ரங்கோலி, நாட்டுப்புற பாடல், வில்லுப்பாட்டு, தனி நபரின்
நாட்டுப்புற நடனம், குழுவாக நாட்டுப்புற நடனம், பாவனை நடிப்பு,
பலகுரல் பேச்சு போன்ற தமிழர்களின் பாரம்பரியமிக்க போட்டிகள்
நடந்தன. இதில் மாணவ, மாணவியர்கள் உற்சாகத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.இதேபோல்,
குளித்தலை அரசு பெண்கள், ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மற்றும் தோகைமலை
அரசு பள்ளிகளில் கலைத்திருவிழா நடைபெற்றது.