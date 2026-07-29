'இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு குடிநீர் வினியோகம் இல்லை
'இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு குடிநீர் வினியோகம் இல்லை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:50 AM
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கரூர்; புலியூர் பகுதியில் குழாய் உடைப்பு காரணமாக, 11 மேல்நிலை தொட்டிகளில் இருந்து, இன்று முதல் மூன்று நாட்கள் குடிநீர் வினியோகம் இருக்காது என, கரூர் மாநகராட்சி கமிஷனர் பிரித்திவிராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: கரூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட, கட்டளை நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து செல்லும் குழாயில், புலியூர் அருகே உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் வீணாக செல்கிறது. அதனை சரி செய்யும் பணிகள் இன்று முதல், 31ம் தேதி வரை மூன்று நாட்களுக்கு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இதனால், கலெக்டர் அலுவலகம் பின்புறம், காளியப்பனுார், தோர-ணக்கல்பட்டி, கோடங்கிப்பட்டி, பொன் நகர், செல்-லாண்டிபாளையம் பழையது, செல்லாண்டிபா-ளையம் புதியது, தான்தோன்றிமலை மேற்கு, தான்தோன்றிமலை கிழக்கு, ராயனுார் ஆர்.கே.ஜி நகர் ஆகிய, 11 மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிக-ளுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் வினியோகம் மூன்று நாட்களுக்கு இருக்காது. ஆக.,1 முதல் வழக்-கம்போல் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படும். எனவே, குடிநீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும்.இவ்வாறு, அதில் கூறியுள்ளார்.