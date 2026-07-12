குறுவட்ட போட்டிகளில் பள்ளப்பட்டி பள்ளி சிறப்பிடம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 06:06 AM
அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி குறுவட்ட அளவிலான, கடற்கரை கையுந்து போட்டி குளத்துப்பாளையம் ஸ்டார் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்தது.
இதில், பள்ளப்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி முதல் போட்டியில், தென்னிலை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அணியை, 15--10, 15--12 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று, இறுதி போட்டியில் சின்னதாராபுரம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி பள்ளியை, 15--12, 12--15, 15--13 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று முதலிடம் பிடித்தது.இதேபோல், பெண்கள் பிரிவு வளைபந்து போட்டியில் பள்ளப்பட்டி மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள், 14, 17, 19 வயதுக்குட்பட்டோர் ஒற்றையர் பிரிவில் இரண்டாம் இடமும், இரட்டையர் பிரிவில் இரண்டாம் இடமும் பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்தனர்.வெற்றி பெற்ற மாணவிகளை பள்ளப்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி தாளாளர் ஹாஜி கஜனபர் அலி, தலைமை ஆசிரியர் முகமது இஸ்மாயில், உதவி தலைமை ஆசிரியர்கள் தாஜூதீன், பள்ளப்பட்டி எஜுகேஷன் சொசைட்டி செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.