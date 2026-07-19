வாய்க்காலில் பிளாஸ்டிக் கழிவு அகற்ற மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
வாய்க்காலில் பிளாஸ்டிக் கழிவு அகற்ற மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:46 AM
கரூர்:கரூர்
அருகே, அமராவதி ஆற்றின் கிளை வாய்க்காலில் குவிந்துள்ள பிளாஸ்டிக்
கழிவுகளை அகற்றி, துார் வார வேண்டும் என, விவசாயிகள்
எதிர்பார்க்கின்றனர்.
அமராவதி ஆற்றின் கிளை வாய்க்கால், கரூர்
அருகே செல்லாண்டிபாளையத்தில் சாலையின் குறுக்கே செல்கிறது. அதன்
மூலம், ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதியை பெறுகிறது.
தற்போது, அமராவதி ஆற்றுப்பகுதியில் சோளம் அறுவடை பணி நடந்து
வருகிறது.
ஆனால், செல்லாண்டிபாளையம் பாசன கிளை வாய்க்காலில்
அதிகளவில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தேங்கியுள்ளது. இதனால், அமராவதி
ஆற்றில் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படும் போது, கடை மடை
பகுதிகளுக்கு முழுமையாக சென்று சேர வாய்ப்பில்லை.
எனவே, அமராவதி
ஆற்றில் இருந்து அதிகப்படியான தண்ணீர் திறக்கும் முன்,
செல்லாண்டிபாளையத்தில் சாலையின் குறுக்கே செல்லும், பாசன கிளை
வாய்க்காலை துார் வார, பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டியது அவசியம்.