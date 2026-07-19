வறண்ட நிலையில் மாயனுார் கதவணை

ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:45 AM
கரூர்:மாயனுார்
கதவணைக்கு தண்ணீர் வரத்து நேற்று வினாடிக்கு, 1,044 கன அடியாக
இருந்தது. இதனால், கதவணை பகுதிகள் வறண்ட நிலையில் காணப்படுகிறது.
மேட்டூர்
அணையில் இருந்து, டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடிக்கு கடந்த
ஜூன், 12 முதல் காவிரியாற்றில் தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை.
குடிநீருக்காக மட்டும் காவிரியாற்றில் வினாடிக்கு, 1,000 கன அடி
தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகர் அணையில்
இருந்து வினாடிக்கு, 1,250 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
தண்ணீர் பவானி கூடுதுறையில் காவிரியாற்றில் கலக்கிறது. இதனால் கரூர்
அருகே, மாயனுார் கதவணைக்கு நேற்று காலை, 8:00 மணி நிலவரப்படி தண்ணீர்
வரத்து, 1,044 கன அடியாக இருந்தது.
இதனால், மாயனுார் கதவணை பகுதிகள்
வறண்ட நிலையில் காணப்படுகிறது. கடந்தாண்டு, 17 ஆயிரத்து, 648 கன
அடியாக நீர் வரத்து இருந்தது. மாயனுார் கதவணையில் இருந்து நேற்று காலை
காவிரியாற்றில், 212 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்,
தென்கரை வாய்க்கால், கீழ் கட்டளை வாய்க்கால், கிருஷ்ணராயபுரம் பாசன
வாய்க்கால்களில் தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.