ரயில்வே மேம்பாலம் கட்ட பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 06:04 AM
கரூர்:திருச்சி ரயில்வே இருப்பு பாதை வழியில், கட்டளையில் மேம்பாலம் கட்ட வேண்டும் என, பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கரூர் அருகே, திருச்சி ரயில்வே இருப்பு பாதையில், கட்டளையில் ரயில்வே கேட் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கரூர் - திருச்சி இடையே நாள்தோறும், 30க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் ரயில் மற்றும் சரக்கு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதனால், ரயில்கள் செல்லும் போது,கட்டளையில் உள்ள ரயில்வே கேட் மூடப்படுகிறது. அந்த சமயத்தில், கரூர் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் இருந்து, கட்டளை, மேல மாயனுார் பகுதிகளுக்கு விரைவாக செல்ல முடிவதில்லை.
இதுகுறித்து, அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
கரூர் அருகே கட்டளை சுற்று வட்டார பகுதிகளில், ஏராளமான வீடுகள், விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. ரயில்வே இருப்பு பாதை அமைக்கப்பட்ட போதே, பாலம் கட்ட வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தோம்.
ஆனால், கட்டப்படவில்லை. வாய்க்கால் வழிப்பாதையை பயன்படுத்தி வருகிறோம். மழைக்காலங்களில் அந்த வழியாக செல்ல முடியவில்லை.
கரூர் - திருச்சி ரயில்வே வழித்தடம் முக்கிய பாதையாக மாறி வருகிறது. அதிக ரயில்கள் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது. தற்போது, மின் பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், வரும் காலங்களில் அதிக வேகத்தில் ரயில்கள் இயக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பும், ரயில்களில் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கப்படும்.
எனவே, கரூர் - திருச்சி ரயில்வே வழித்தடத்தில் கட்டளை பகுதியில் ரயில்வே மேம்பாலம் அல்லது குகை வழிப்பாதை அமைக்க, ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.