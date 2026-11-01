/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/அனுமதி இல்லாமல் செயல்பட்ட இரு சாயப்பட்டறை அகற்றம்
ADDED : அக் 31, 2026 07:11 AM
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கரூர்:கரூரில் அனுமதி இல்லாமல் இயங்கி வந்த, இரண்டு சாயப்பட்டறை இடித்து அகற்றப்பட்டன.
நீர்நிலைகளை
பாதுகாக்கும் பொருட்டு, கரூர் மாவட்ட கலெக்டர் உத்தரவின்படி,
ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைக்கப்பட்டு, அமராவதி ஆற்றில்
சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீர் கலக்கப்படுகிறதா என கடந்த, 9ல்
ஆய்வு செய்யப்பட்டது.அதன்படி, கரூர் பாலம்மாள்புரம் மற்றும்
வஞ்சியம்மன் கோவில் தெரு பகுதியில்,
அமராவதி ஆற்றுப்பகுதியில், இரண்டு சாயப்பட்டறைகள் முறையான அனுமதி இல்லாமல் செயல்படுவது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து,
நேற்று கரூர் துணை கலெக்டர் வெங்கடேஷ்வரன் தலைமையில், மாசு
கட்டுப்பாடு வாரிய அதிகாரிகள், இரண்டு சாயப்பட்டறைகளை இடித்து
அகற்றினர். அப்போது, மாசு கட்டு பாடு வாரிய சுற்றுச்சூழல்
பொறியாளர் தொல்காப்பியன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.