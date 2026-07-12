டி.எஸ்.பி., கையை கடித்த த.வெ.க., தொண்டரால் 'ஷாக்'
டி.எஸ்.பி., கையை கடித்த த.வெ.க., தொண்டரால் 'ஷாக்'
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:43 PM
கரூர்: முதல்வர் விஜய் பங்கேற்ற, மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி கரூர் அருகே, வெண்ணெய்மலையில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
அதில் பங்கேற்க, த.வெ.க.,வினருக்கு க்யூ.ஆர்., கோடுடன் கூடிய, 'பாஸ்' வழங்கப்பட்டது. பாஸ் இல்லாதவர்களை தனியார் செக்யூரிட்டி ஊழியர்கள் அனுமதிக்கவில்லை.
கரூர் ஆண்டாங்கோவிலை சேர்ந்த மெல்வின், 17, சைக்கிளில், த.வெ.க., கொடி கட்டி, முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் படத்தை வைத்து கொண்டு, ராம் நகர் பகுதிக்கு வந்தார்.
அவரிடம் பாஸ் இல்லாததால் அனுமதிக்கவில்லை. போலீசார் அவரை திரும்பி செல்லுமாறு கூறியதால், ஆத்திரமடைந்த மெல்வின், தஞ்சாவூரில் இருந்து பாதுகாப்பு பணிக்கு வந்த டி.எஸ்.பி., கார்த்திகேயனின் கையை பலமாக கடித்தார்.
வலியால் துடித்த டி.எஸ்.பி., 'பளார்' விட்டு, தொண்டரிடம் இருந்து, கையை விடுவித்தார். அதன்பின் அவரை, வாங்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்ற போலீசார், விசாரித்து அனுப்பினர்.