ஜல்லி கடத்திய 2 லாரிகள் பறிமுதல்; இருவர் கைது

ADDED : அக் 26, 2026 01:57 AM
ஓசூர்: ஓசூர் பேகேப்பள்ளி வி.ஏ.ஓ., ஆனந்தன் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர், தமிழக எல்லையில் உள்ள பல்லுார் சந்திப்பு சாலையில் வாகன சோதனை செய்தனர்.
அப்போது அவ்வழியாக வந்த இரு டிப்பர் லாரிகளை நிறுத்தி சோதனை செய்தபோது, தமிழக அரசின் தடையை மீறி, சூளகிரி அருகே சப்படி கிராமத்திலிருந்து, கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூருக்கு ஒரு லாரியில், 7 யூனிட்டும், மற்றொரு லாரியில், 5 யூனிட்டும் ஜல்லியை கடத்தி செல்வது தெரிந்தது.இரு லாரிகளை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள், சிப்காட் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்தனர். வி.ஏ.ஓ., ஆனந்தன் புகார் படி, லாரி டிரைவர்களான, ஊத்தங்கரை அருகே கோனக்குட்டை பகுதியை சேர்ந்த செந்தில்குமார், 35, தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி அடுத்த இண்டூர் மாரியம்பட்டியை சேர்ந்த சின்னசாமி, 36, ஆகிய, 2 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். லாரி உரிமையாளர்களை தேடி வருகின்றனர்.