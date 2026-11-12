/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/டாஸ்மாக் விற்பனையாளரை தாக்கிய 3 பேருக்கு 'காப்பு'
UPDATED : நவ 12, 2026 02:24 AM
ADDED : நவ 12, 2026 01:59 AM
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சூளகிரி: தர்மபுரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணி, 45. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி அருகே காமன்தொட்டி டாஸ்மாக் கடையில், விற்பனையாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.
கடந்த, 8ம் தேதி தீபாவாளி நாளில் பணியில் இருந்தபோது, அங்கு வந்த மூன்று பேர், மதுபோதையில், காலி பாட்டிலை வாங்குமாறு கூறி, விற்பனையாளர் சுப்பிரமணியிடம் வாக்குவாதம் செய்தனர். ஒரு கட்டத்தில் அவரை தாக்கினர். இது தொடர்பாக, சூளகிரி போலீசில் சுப்பிரமணி புகார் செய்தார். போலீசார் விசாரித்த போது, சூளகிரி அருகே பாத்தக்கோட்டா கிராமத்தை சேர்ந்த நவீன்குமார், 34, மகேஷ், 26, சிவக்குமார், 32, ஆகியோர், விற்பனையாளர் சுப்பிரமணியை தாக்கியது தெரிந்து, 3 பேரையும் நேற்று கைது செய்தனர்.