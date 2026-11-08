/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ கிணற்றில் விழுந்த காட்டெருமை மீட்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 04:36 AM
ADDED : நவ 07, 2026 03:50 AM
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அரூர்; தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த மேலானுரில் நேற்று முன்தினம் இரவு, 7:30 மணிக்கு வனப்பகுதியில் இருந்து உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி வந்த காட்டெருமை, அங்குள்ள புறம்போக்கு கிணற்றில் விழுந்தது. தகவலின்படி, நேற்று காலை சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அரூர் தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் வனத்துறையினர் இணைந்து, 8:30 மணிக்கு கிணற்றில் இருந்து காட்டெருமையை உயிருடன் மீட்டனர்.
பின், அதை பாதுகாப்பாக தென்கரைகோட்டை காப்புக்காட்டில் வனத்துறையினர் விட்டனர்.