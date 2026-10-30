கிருஷ்ணகிரியில் சாலையோரம் மலை போல குவிந்த குப்பை துர்நாற்றம், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதால் அவதி
கிருஷ்ணகிரியில் சாலையோரம் மலை போல குவிந்த குப்பை துர்நாற்றம், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதால் அவதி
UPDATED : அக் 30, 2026 04:26 AM
ADDED : அக் 30, 2026 02:01 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டை குப்பை கிடங்கு அருகே சாலையோரம் குவிந்துள்ள குப்பையால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது; சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.
கிருஷ்ணகிரி நகராட்சிக்குட்பட்ட பழையபேட்டை அருகே, குப்பம் செல்லும் சாலையில் குப்பைகிடங்கு உள்ளது. இங்கு, குப்பையை தரம் பிரிக்கும் இயந்திரம் இருந்தாலும், அவை முறையாக இயங்குவதில்லை. 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான தரம்பிரித்து வழங்கப்படாத குப்பை கழிவுகள் தேங்கி கிடக்கின்றன. தற்போது, தரம் பிரிக்கப்பட்ட குப்பையை வாங்கி வரும் நிலையில், மக்கும் குப்பையிலிருந்து இயற்கை உரம் மற்றும் மக்கா குப்பையிலிருந்து மறுசுழற்சிக்கான பிளாஸ்டிக் பொருட்கள், மறுசுழற்சி செய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பிரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
கடந்த சில நாட்களாக நகராட்சி குப்பை குடோன் செல்லும் வழியில் மகாராஜகடை - குப்பம் செல்லும் சாலையில் மலை போல் குப்பை கொட்டப்பட்டுள்ளன. இதில், சிலர் தீ வைப்பதும், கால்நடைகள் குப்பையை கிளறி வருவதால் சாலை முழுவதும் குப்பை பரவி உள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக மழைநீரில் நனைந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது. சுகாதார சீர்கேடும் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் அப்பகுதியில் கொசுக்கள் தொல்லை அதிகரித்துள்ளது. அப்பகுதி வழியாக செல்பவர்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
இது குறித்து நகராட்சி கமிஷனர் சேகர் கூறியதாவது:
கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி குப்பை குடோன் செல்லும் வழியில் குப்பை கொட்டப்பட்டுள்ளதாக புகார் வந்தது. ஆயுதபூஜை, விஜயதசமி தினங்களில் அதிகளவில் சேர்ந்த குப்பை குடோனுக்கு வெளியில்
கொட்டிவிட்டு, மீண்டும் தூய்மை பணிக்கு சென்றதாக துப்புரவு பணியாளர்கள் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் அவர்கள் கூறிய விளக்கம் ஏற்கப்படவில்லை. இதையடுத்து சுகாதார அலுவலர் பாண்டியராஜன் தலைமையில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, நேற்று மதியம் முதல் பொக்லைன் மூலம் சாலையோரம் கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பை, குப்பை கிடங்கிற்கு முதற்கட்டமாக மாற்றும் பணி துவங்கி உள்ளது. சாலையோரம் குப்பை கொட்டிய தூய்மை பணியாளர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.