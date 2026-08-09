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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி பழங்குடியினர் விடுபட கூடாதென அறிவுறுத்தல்

மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி பழங்குடியினர் விடுபட கூடாதென அறிவுறுத்தல்

மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி பழங்குடியினர் விடுபட கூடாதென அறிவுறுத்தல்

ADDED : ஆக 09, 2026 02:51 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:51 AM

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கிருஷ்ணகிரி: 'மாவட்டத்தில் நடக் கும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில், பழங்குடியினர் குடியிருப்புகள் விடுபடக்கூடாது,' என, மாவட்ட கலெக்டர் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மக்கள்-தொகை கணக்கெடுப்பு குறித்து, மாவட்ட முதன்மை மக்கள்-தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலர்களுக்கான ஆய்வு கூட்டம் நடந்-தது. மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தலைமை வகித்து, ஆலோசனைகளை வழங்கி பேசியதாவது:வனப்பகுதியிலுள்ள பழங்குடியினர் குடியிருப்புகள், மக்கள்-தொகை கணக்கெடுப்பில் விடுபடாமல் இருப்பதை, மாவட்ட வன அலுவலர் உறுதி செய்ய வேண்டும். தேன்கனிக்கோட்டை தாலுகாவில் உள்ள, 153 மலை கிராமங்கள், அஞ்செட்டி தாலுகா-விலுள்ள, 57 மலை கிராமங்களில், மக்கள் தொகை கணக்கெ-டுப்பு சீரான முறையில், குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் முடிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மலை கிராமங்களுக்கு கணக்கெடுப்-பிற்கு செல்லும் பணியாளர்களுக்கு, தேவையான பாதுகாப்பு மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை மாவட்ட வன அலுவலர் வழங்க வேண்டும்.

மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர், மக்கள்தொகை கணக்கெ-டுப்பு பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்களின் தினசரி முன்னேற்றத்தை கண்காணிக்க வேண்டும். பஞ்., செயலர்கள், களப்பணி அலுவலர்-களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி, உரிய காலத்திற்குள் மக்கள்-தொகை கணக்கெடுப்பு பணி முடிய ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.

தாசில்தார்கள், டவுன் பஞ்., செயல் அலுவலர்கள், தங்கள் அலு-வலகத்தில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு தொடர்பாக எழுப்பும் பிரச்னைகளை விரைவாக தீர்க்க, கட்டுப்பாட்டு அறை அமைத்து தீர்வு காண வேண்டும். வரும், 30ம் தேதிக்குள், வீடுகள் கணக்கெ-டுப்பு பணிகளை முழுமையாக முடிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வாரமும் அலுவலர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிகளை முடித்து, மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.

டி.ஆர்.ஓ., மஞ்சுளா, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) முருகேசன், கிருஷ்ணகிரி ஆர்.டி.ஓ., ஷாஜகான், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் கீதாராணி உட்பட பலர் பங்கேற்-றனர்.

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