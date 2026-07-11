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லாட்டரி விற்றவருக்கு காப்பு

லாட்டரி விற்றவருக்கு காப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:57 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:57 AM

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கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி டவுன் எஸ்.எஸ்.ஐ., சத்தியமூர்த்தி மற்றும் போலீசார் நேற்று முன்தினம் கிருஷ்ண-கிரி புதிய பஸ் ஸ்டாண்டு பகுதியில் ரோந்து சென்றனர்.

அப்போது, சந்தேகத்திற்கிடமாக சுற்றியவரை பிடித்து சோதனையிட்டனர். அதில், அவர் தடை செய்யப்பட்ட லாட்டரி சீட்டுகளை விற்றதும், நெசவுக்கார தெருவை சேர்ந்த பிரசாத், 30, என்-பதும் தெரிந்தது. போலீசார் அவரை கைது செய்து, அவரிடமிருந்து லாட்டரி சீட்டுகளை பறி-முதல் செய்தனர்.

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