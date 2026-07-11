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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ ஏரியில் ஆனந்த குளியல் போட்ட யானை அச்சத்தில் மிரண்டு ஓடிய கால்நடைகள்

ஏரியில் ஆனந்த குளியல் போட்ட யானை அச்சத்தில் மிரண்டு ஓடிய கால்நடைகள்

ஏரியில் ஆனந்த குளியல் போட்ட யானை அச்சத்தில் மிரண்டு ஓடிய கால்நடைகள்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:56 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:56 AM

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தேன்கனிக்கோட்டை; தேன்கனிக்கோட்டை அருகே, ஏரியில் ஆனந்த குளியல் போட்ட யானை, நாய் ஒன்றை துரத்தி-யதால், கால்நடைகள் அச்சத்தில் மிரண்டு ஓடின.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் வனக்கோட்டம், ஜவளகிரி வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட, படிகநாளம் அருகே முதுகேரிதொட்டி கிராமத்தில், வனப்பகு-தியை ஒட்டி ஏரி உள்ளது. இங்கு, அவ்வப்போது யானைகள் மற்றும் மற்ற வன விலங்குகள் தண்ணீர் அருந்த வரும். இந்நிலையில், நேற்று காலை வனத்தை விட்டு வெளியேறிய ஒற்றை யானை, முதுகேரிதொட்டி ஏரியில் ஆனந்த குளியல் போட்டது.நீண்ட நேரத்திற்கு பின் வனத்தை நோக்கி யானை சென்றது. அப்போது, நாய் ஒன்று யானையை பார்த்து குரைக்கவே, ஆக்ரோஷமான யானை, நாயை விரட்டி சென்றது. அதனால், ஏரிக்குள் மேய்ச்சலுக்கு விடப்பட்டிருந்த ஆடு, மாடுகள் அச்சத்தில் ஓட்டம் பிடித்தன. அங்கு மேய்ச்சலில் இருந்த இளைஞர்கள் கூச்சலிட்டதால், யானை அங்கிருந்து வனத்தை நோக்கி

சென்றது.

இந்த காட்சிகளை, அங்கிருந்த இளைஞர்கள் வீடி-யோவாக எடுத்துள்ளனர். யானைகள் தண்ணீர் அருந்த வரும் போது, அவற்றை யாரும் சொந்த-ரவு செய்ய வேண்டாம் என, வனத்துறையினர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

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