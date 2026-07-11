பாலத்திற்கு அடியில் குப்பை நீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல்
பாலத்திற்கு அடியில் குப்பை நீர் வெளியேறுவதில் சிக்கல்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:55 AM
உத்தனப்பள்ளி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட உத்தனப்பள்ளி கிராமத்தில், அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்ளது. இதன் அருகே ராயக்கோட்டை சாலையில், ஏரி உபரி நீர் வெளியேறும் வகையில், சாலையின் குறுக்கே கால்வாய் செல்கிறது. அதன் மீது சிறிய பாலம் கட்டப்
பட்டுள்ளது.
இதன் அடியில் கோழி கழிவுகள் மற்றும் குப்பை தொடர்ந்து கொட்டப்பட்டு வருகிறது. அதனால், கால்வாய் பகுதியில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மழை காலங்களில் லட்சுமிபுரம் ஏரி நிரம்பி உபரி நீர் வெளியேறினால், இந்த கால்வாய் வழியாக தான், தேவசானப்பள்ளி ஏரிக்கு செல்லும். தற்-போது, பாலத்தின் அடியில் கொட்டப்பட்டுள்ள கழிவுகளால், உபரிநீர் வெளியேற முடியாமல், அப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் புகுந்து விடும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, மழை காலத்திற்கு முன்பாக, பாலத்-திற்கு அடியில் கொட்டப்பட்டுள்ள கோழி கழி-வுகள் மற்றும் குப்பையை அகற்ற வேண்டும். அத்துடன், மீண்டும் குப்பை கொட்டாமல் தடுப்ப-துடன், மீறி கொட்டுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.