/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ வழக்குகளில் ஆஜராகாத இருவர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:54 AM
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கிருஷ்ணகிரி; வேலூர் மாவட்டம், நடுப்பட்டியை சேர்ந்தவர் சுரேஷ், 39. போடிப்பட்டியை சேர்ந்தவர் தேவிபி-ரசாத், 32. இவர்கள், இருவரையும் பல்வேறு திருட்டு வழக்குகளில் கடந்த, 2019ல், ஊத்தங்-கரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஜாமினில் வெளிவந்த இவர்கள், வழக்கு விசார-ணையில் ஆஜராகாமலும், போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கையெழுத்திடாமலும் இருந்துள்-ளனர். இதையடுத்து, அவர்கள் இருவர் மீதும் ஊத்தங்கரை போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்-கின்றனர்.