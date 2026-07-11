/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்டவர் கைது
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:53 AM
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ராயக்கோட்டை; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ராயக்கோட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதி-களில், தொடர் திருட்டு சம்பங்கள் நடந்து வந்தன. இதில் ஈடுபடும் குற்றவாளியை கண்டறிய, எஸ்.ஐ., கார்த்திகேயன் தலைமையில் தனிப்-படை அமைக்கப்பட்டது. விசாரணையில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், போச்சம்பள்ளி அருகே வேலம்பட்டியை சேர்ந்த சுரேஷ், 32, என்பவர் திருட்டுகளில்
ஈடுபட்டது தெரிந்தது.
அவரை நேற்று கைது செய்த போலீசார், 50 கிராம் தங்க நகை மற்றும் 2.50 லட்சம் ரூபாய் ஆகிய-வற்றை பறிமுதல் செய்தனர். சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில், சுரேஷ் தொடர்ந்து கைவரிசை காட்டி வந்துள்ளார் என்-பது குறிப்பிடத்தக்கது. குற்றவாளியை கைது செய்த தனிப்படை போலீசாரை, மாவட்ட எஸ்.பி., அனிதா பாராட்டினார்.