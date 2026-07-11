மூடிய டாஸ்மாக் கடைகளில் வேலுார் இப்-ராஹிம் ஆய்வு பாட்டிலுக்கு ரூ.20 வசூலிப்பதாக குற்றச்சாட்டு
மூடிய டாஸ்மாக் கடைகளில் வேலுார் இப்-ராஹிம் ஆய்வு பாட்டிலுக்கு ரூ.20 வசூலிப்பதாக குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:52 AM
ஓசூர்; ஓசூரில், மூடிய இரு டாஸ்மாக் கடைகளில் ஆய்வு செய்த வேலுார் இப்ராஹிம், பாட்டிலுக்கு, 20 ரூபாய் வசூலிப்பதாக குற்றம்சாட்டினார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பஸ்தி பகுதியில், ஒரே இடத்தில் இரு டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன. இதன் அருகே, 300 மீட்டர் துாரத்தில் மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளி உள்ளது. இதனால், மாலை நேரங்களில் பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பும் மாணவ, மாணவியர் பாதிக்கப்படுகின்றனர். மேலும், இப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.இந்நிலையில், டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் வேலைநி-றுத்தப்போராட்டத்தால், அந்த கடைகள் நேற்று மூடப்பட்டிருந்தன. நேற்று ஓசூர் வந்த, பா.ஜ., சிறுபான்மை பிரிவு தேசிய செயலாளர் வேலுார் இப்ராஹிம், மூடியிருந்த இரு டாஸ்மாக் கடை-களில் நேற்று மதியம், 12:22 மணிக்கு ஆய்வுக்கு சென்றார். ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தால் பூட்டப்பட்டிருந்த கடைகளை பார்வையிட்ட அவர், அங்கிருந்த டாஸ்மாக் ஊழியர் இருவ-ரிடம், எதற்காக பாட்டிலுக்கு, 20 ரூபாய் வசூல் செய்கிறீர்கள் என கேள்வி எழுப்பினார். மேலும் அங்கு வந்த குடிமகன்களிடம், பாட்டிலுக்கு கூடு-தலாக வசூல் செய்யப்படுகிறதா என கேட்டார்.
தொடர்ந்து அவர், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
பள்ளி அருகே உள்ள இரு டாஸ்மாக் கடைகளை, 15 நாட்களுக்குள் மூட அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தவறும்பட்சத்தில், மக்களை திரட்டி மதுக்கடை
களுக்கு பூட்டு போட்டு, முற்றுகை போராட்டம் நடத்தப்படும். செந்தில் பாலாஜியை பார்த்து, பாட்டிலுக்கு, 10 ரூபாய் என முதல்வர் விஜய் தேர்தல் பிரசாரத்தில் பாடினார். ஆனால் இப்-போது அவரது ஆட்சியில் பாட்டிலுக்கு, 20 ரூபாய் வாங்குகின்றனர்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.