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கிருஷ்ணகிரியில் விரைவில் மாங்கூழ் தொழிற்-சாலை: மாங்கனி கண்காட்சியில் கலெக்டர் தகவல்

கிருஷ்ணகிரியில் விரைவில் மாங்கூழ் தொழிற்-சாலை: மாங்கனி கண்காட்சியில் கலெக்டர் தகவல்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:52 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:52 AM

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கிருஷ்ணகிரி; ''கிருஷ்ணகிரியில், மா விவசாயிகள் நேரடியாக வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் வகையில், அரசு மாங்கூழ் தொழிற்சாலை விரைவில் துவங்கப்படும்,'' என, கலெக்டர் தினேஷ்குமார் கூறினார்.

கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லுாரி மைதானத்தில் நேற்று, 32வது அகில இந்திய மாங்கனி கண்காட்சி துவங்கியது. மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட எஸ்.பி., அனிதா, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கிருஷ்ணகிரி முகுந்தன், ஊத்-தங்கரை இளையராஜா ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.

அரசு சார்பில் அமைக்கப்பட்ட அரங்குகளை பார்-வையிட்டு, 24 பயனாளிகளுக்கு, 1.61 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி, கலெக்டர் தினேஷ்குமார் பேசியதாவது:

மா சாகுபடியில் ஏற்படும் நஷ்டங்கள் குறித்து மாங்கூழ் தொழிற்சாலை, விவசாயிகள் இரு தரப்பு பிரச்னை குறித்து கலெக்டர்கள் கூட்-டத்தில் முதல்வரிடம் தெரிவித்தோம். அல்-போன்சா, மல்கோவா, ரத்தினகிரி உள்ளிட்ட பழங்கள் விற்பனைக்கு சென்றாலும், பெங்களூரா வகை பெரும்பாலும் மாங்கூழ் தொழிற்சா-லைக்கு செல்கிறது. போதிய விலை கிடைப்ப-தில்லை என கூறினோம்.

தமிழக அரசு, மத்திய அரசுடன் பேசி தற்போது, மானியமாக ஒரு தொகையை வழங்கவுள்ளது. இது குறித்து முதல்வர் விஜய் விரைவில் அறி-விப்பார். அதேபோல வளைகுடா போரால் தேக்கம் அடைந்துள்ள மாங்கூழ்களை இந்தோ-னேசியா, வியட்நாம், தென் ஆப்பிரிக்கா உள்-ளிட்ட நாடுகளில் விற்கவும் நடவடிக்கை எடுக்-கப்படும் என தமிழக அரசு கூறியுள்ளது. மேலும் அரசு சார்பில் மாங்கூழ் தொழிற்சாலை துவங்-கவும் உறுதி அளித்துள்ளது.

மத்திய அரசு, மா விவசாயிகளுக்கு விளைச்-சலை அதிகரிக்க, மாங்காய்களை உலகம் முழு-வதும் விற்பனை செய்ய, அப்பிட்டா என்ற பயிற்-சியை வழங்கி வருகிறது. அதேபோல் கிருஷ்ண-கிரி விவசாயிகளும் மார்க்கெட்டிங் முறையை அதிகப்படுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு பேசினார்.

2 அமைச்சர்களும் ஆப்சென்ட்

மாங்கனி கண்காட்சியை, மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் கீர்த்தனா, வேளாண் அமைச்சர் வினோத் ஆகியோர் துவக்கி வைப்பார்கள் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்றைய நிகழ்ச்-சியில் இருவரும் கலந்து கொள்ளவில்லை. கரூரில் முதல்வர் விஜய் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதால், வாழ்த்து செய்தி மட்டும் அனுப்பி உள்ளனர் என அலுவலர்கள்

தெரிவித்தனர்.

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