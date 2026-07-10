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தரைப்பாலம் அருகே ஆண் சடலம் மீட்பு

தரைப்பாலம் அருகே ஆண் சடலம் மீட்பு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:31 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:31 AM

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கிருஷ்ணகிரி:தேன்கனிக்கோட்டை அடுத்த தின்னுார் பஸ் ஸ்டாப் தரைமட்ட பாலம் அருகே, நேற்று மதியம் துர்நாற்றம் வீசியுள்ளது. அப்பகுதி மக்கள் அங்கு சென்று பார்த்தபோது, ஆண் சடலம் கிடப்பது தெரிந்தது.

தேன்கனிக்கோட்டை போலீசார் சடலத்தை மீட்டு, அவரது சட்டைப்பையில் இருந்த மொபைலை கொண்டு விசாரித்ததில், அவர், திருப்பத்துார் மாவட்டம், மானஞ்சேரியை சேர்ந்த ராமசாமி, 55, என தெரிந்தது. குடிப்பழக்கம் அதிகமுள்ள அவர், போதையில் தவறி விழுந்து இறந்தாரா அல்லது வேறேதும் காரணமா என, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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