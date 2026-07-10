ஆதரவின்றி வீட்டில் அழுது கொண்டிருந்த மாற்றுத்திறனாளி சிறுவன் காப்பகத்தில் சேர்ப்பு
ஆதரவின்றி வீட்டில் அழுது கொண்டிருந்த மாற்றுத்திறனாளி சிறுவன் காப்பகத்தில் சேர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:31 AM
கிருஷ்ணகிரி:பெற்றோரை
இழந்து, ஆதரவின்றி வீட்டில் தனியாக அழுது கொண்டிருந்த, மனநலம்
பாதித்த, 14 வயது மாற்றுத்திறனாளி சிறுவனை, அதிகாரிகள் மீட்டு,
காப்பகத்தில் சேர்த்துள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரி, மோகன்ராவ் காலனியை
சேர்ந்தவர் லோகேஷ், 14. மனநலம் பாதித்த மாற்றுத்திறனாளி. இவரின்
தந்தை நஞ்சப்பன், 10 ஆண்டுக்கு முன்பும், தாய் சித்ரா கடந்த, 3
மாதங்களுக்கு முன்பும் காலமாயினர். பெற்றோரை இழந்த சிறுவன் லோகேஷ்,
தன் சித்தி செல்லக்கிளி பராமரிப்பில் இருந்தான். செல்லக்கிளி, தான்
கூலி வேலை செய்து வருவதால் தன் அக்கா மகனை பார்த்துக் கொள்ள முடியாது
என்றும், அவரை ஏதாவது காப்பகத்தில் சேர்க்குமாறும், கலெக்டருக்கு
ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு, லோகேசை வீட்டில் வைத்து பூட்டி விட்டு
சென்று விட்டார். தனியாக இருந்த சிறுவன் லோகேஷ் அழுததை பார்த்த
பக்கத்து வீட்டு பெண் கோவிந்தம்மாள், கதவை திறந்து பார்த்தபோது,
சிறுவன் நகர முடியாமல் இயற்கை உபாதைகளை கழித்து, பசியில் அழுது
கொண்டிருந்தான். உடனே கோவிந்தம்மாள் மற்றும் அருகில் இருந்தவர்கள்,
சிறுவனை குளிப்பாட்டி, உணவளித்தனர்.
ஆதரவற்று இருந்த
மாற்றுத்திறனாளி சிறுவன் குறித்து அறிந்த, கலெக்டர் தினேஷ்குமார்,
உடனே சிறுவனை மீட்டு, காப்பகத்தில் ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டார்.
மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு அதிகாரிகள், சிறுவனை மீட்டு,
அருகில் இருந்த ஐ.இ.எல்.சி., ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் தற்காலிகமாக
தங்க வைத்துள்ளனர். 2 நாட்களில் செங்கல்பட்டு
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு காப்பகத்தில் அவர்
சேர்க்கப்படுவார் என, அதிகாரிகள்
தெரிவித்தனர்.