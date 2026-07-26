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எம்.ஜி.ஆர்., கல்லுாரி மாணவர்கள் கல்வி சுற்றுலா

எம்.ஜி.ஆர்., கல்லுாரி மாணவர்கள் கல்வி சுற்றுலா

ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:28 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:28 AM

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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் எம்.ஜி.ஆர்., கல்லுாரி உயிர் தொழில்நுட்பவியல் துறை இளங்கலை மற்றும் முதுகலை முதலா-மாண்டு மாணவ, மாணவியர், மைசூரிலுள்ள மத்திய உணவு தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை பார்வையிட்டனர்.

கல்-லுாரி முதல்வர் முத்துமணி தலைமையில், மாணவ, மாணவியர் அழைத்து செல்லப்பட்டனர்.ஆராய்ச்சி நிறுவன விஞ்ஞானிகளான முகேஷ்கபூர் மற்றும் புஷ்பமூர்த்தி ஆகியோர், மாணவ, மாணவியருக்கு, உணவு தயா-ரிப்பு, புதிய உணவு தயாரித்தல், பதப்படுத்துதல் பற்றிய ஆராய்ச்-சியை மேற்கொள்ளுதல், மாணவர்கள் உயர்கல்வி கற்பதற்கான வழிகாட்டிகள், படித்து முடித்த மாணவர்களை நெஸ்லே, ஐ.டி.சி., போன்ற பெரிய நிறுவனங்களில் பணி அமர்த்துதல் போன்றவை குறித்து எடுத்துரைத்தனர்.

மேலும், உணவு தொடர்பான தொழில் துவங்குவதற்கான ஆலோசனைகள், வழிமுறைகள், தொழில்நுட்ப உதவிகள், உணவு தரத்தை பரிசோதிக்கும் சேவைகள் குறித்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர். ஏற்பாடுகளை, உயிர் தொழில்நுட்பவியல் துறைத்தலைவர் முருகன் செய்திருந்தார். மாணவர்களுக்கு வழி-காட்டியாக சவுமியா, மாலினி ஆகியோர் உடன் சென்றனர். மைசூரு சென்று திரும்பிய மாணவர்களை, அதியமான் கல்லுாரி செயலாளர் சுரேஷ்பாபு, மேலாளர் நாராயணன் ஆகியோர் பாராட்டினர்.

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