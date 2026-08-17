ஓசூரில் பாதாள சாக்கடை பணிக்கு எதிர்ப்பு

ADDED : ஆக 13, 2026 03:06 AM
ஓசூர்: ஓசூர் மாநகராட்சியில் மொத்தமுள்ள, 45 வார்டு களில், 20 வார்-டுகளில் முழுமையாகவும், 15 வார்டுகளில் பகுதியாகவும், 582.54 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், பாதாள சாக்கடை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு, 170.56 கோடி ரூபாயும், மாநில அரசு, 155.06 கோடி ரூபாயும், ஓசூர் மாநகராட்சி நிர்வாகம், 256.92 ரூபாயும் வழங்கியுள்ளன. 41வது வார்டுக்கு உட்பட்ட ராயக்கோட்டை ஹவுசிங் போர்டு பேஸ் -10 பகுதியில் உள்ள, 58 குறுக்கு தெருவிலும், பாதாள சாக்கடை வசதி ஏற்கனவே உள்ளது.
ஆனால், இப்பகுதியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு, பணிகள் மேற்-கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இப்பகுதி மேடு, பள்ளம் நிறைந்-தது என்பதால், அதற்கு ஏற்றார்போல் பள்ளம் தோண்டி குழாய்-களை பதிக்காமல், 2 அடி ஆழம் மட்டுமே பள்ளம் தோண்டி குழாய்களை பதிக்கின்றனர். அதனால், பள்ளமாக இருக்கும் வீடு-களின் கழிவு நீர், பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் வழியாக வெளி-யேறாமல், மீண்டும் அந்த வீடுகளுக்கே திரும்பும் நிலை ஏற்பட்-டுள்ளது.இது தொடர்பாக, மாநகராட்சி கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம், மேயர் சத்யா ஆகியோரிடம், அப்பகுதி, அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர் குபேரன் சங்கர் முறையிட்டார். ஆனால், யாரும் கண்டுகொள்-ளாத நிலையில், அப்பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள பழைய சேம்பர்-களையும் காண்டிராக்டர் தரப்பினர் சேதப்படுத்தி உள்ளனர். அதனால் அப்பகுதி மக்கள் ஆத்திரமடைந்து, கவுன்சிலர் குபேரன் சங்கருடன் சேர்ந்து, பாதாள சாக்கடை திட்டம் வேண்டாம் எனக்கூறி, அங்கு பதிக்கப்பட்டிருந்த பாதாள சாக்-கடை குழாய்களை எடுத்து வெளியே போட்டு நேற்று போராட்-டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கடைசி வரை காண்டிராக்டர் மற்றும் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் யாரும் வரவில்லை. அதனால் மேலும் ஆத்தி-ரமடைந்த மக்கள், இப்பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள பாதாள சாக்-கடை திட்டம் போதும், மீண்டும் பாதாள சாக்கடை அமைப்ப-தாக கூறி, மக்களிடம் பணம் பறிக்க வேண்டாம் எனக்கூறி கலைந்து சென்றனர்.