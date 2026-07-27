டாஸ்மாக் கடையை மூட முற்றுகை போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:05 AM
ஊத்தங்கரை: ஊத்தங்கரை அடுத்த காட்டேரி கிராமத்திலுள்ள அரசு டாஸ்மாக் கடையை திறக்கக்கூடாது என, கிராம மக்கள், 50-க்கும் மேற்பட் டோர் கடையை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அடுத்த, காட்டேரி கிரா-மத்தில் அரசு டாஸ்மாக் கடை கடந்த சில ஆண்டுகளாக செயல்ப-டுகிறது. கடந்த மாதம் இப்பகுதியில் விவசாய தோட்டத்தில் இருந்த மூதாட்டியை கல்லாவி பகுதியை சேர்ந்த போதையில் பாலியல் பலாத்காரம் செய்தவரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். அப்போது அந்த டாஸ்மாக் கடையை மாற்றக்-கோரி, 100க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கடையை இடமாற்றம் செய்யப் போவதாக போலீசார் மற்றும் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உறுதி அளித்ததின்படி, போராட்டத்தை கைவிட்டு, பெண்கள் கலைந்து சென்றனர்.
இந்நிலையில் உறுதியளித்து, 40 நாட்களுக்கு மேலாகியும், கடையை மாற்றாததால், நேற்று காலை 12:00 மணியளவில் கடையை திறக்கக்கூடாது என, 50க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் அரசு டாஸ்மாக் கடை அருகே முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்-டனர். அவர்களிடம் ஊத்தங்கரை இன்ஸ்பெக்டர் செல்வராஜ் ஒரு வாரத்தில் கடை மாற்றப்படும் என, உறுதி அளித்ததால், பெண்கள் கலைந்து சென்றனர்.