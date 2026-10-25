/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/பள்ளி மேலாண்மை விழிப்புணர்வு கூட்டம்
ADDED : அக் 25, 2026 02:11 AM
அ நிறம் | அளவு
கிருஷ்ணகிரி: வெண்ணம்பள்ளி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில், பள்ளி மேலாண்மை விழிப்புணர்வு கூட்டம் மற்றும் மறுகட்டமைப்பு கூட்டம் நேற்று நடந்தது. தலைமை ஆசிரியர் பன்னீர்செல்வம் தலைமை வகித்தார். பள்ளி மேற்பார்வையாளர் கோவிந்தசாமி, ஓய்வு பெற்ற கல்வி அலுவலர் கிருஷ்ணன் முன்னிலை வகித்தனர்.
பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்க தலைவரும், காங்., கட்சி துணைத்தலைவருமான சேகர் பேசுகையில், 'பள்ளி மேலாண்மை கட்டமைப்புகளை அதிகப்படுத்தியதால், 10ம் வகுப்பு அரசு பொதுத்தேர்வில் தொடர்ந்து, 15 ஆண்டுகளாக, 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது' என்றார்.
பள்ளி மேலாண்மை குழுத்தலைவர் ஹேமலதா, துணைத்தலைவர் விஜய்குமார் மற்றும் மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்களுக்கு, சால்வை அணிவித்து கவுரவிக்கப்பட்டது.