தற்காலிக பட்டாசு கடைக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம்

ADDED : அக் 28, 2026 05:57 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி தற்காலிக பட்டாசு கடை வைக்க விண்ணப்பம் செய்வோருக்கு கால அவகாசம் வரும், 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க, உரிய ஆவணங்களுடன் கடந்த, 18க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்காலிக பட்டாசுக்கடைகளுக்கான உரிமம் பெற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை வரும், 31 வரை நீட்டித்து, வருவாய் நிர்வாகம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையரகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தற்காலிக பட்டாசு கடைக்கு விண்ணப்பம் செய்வோர், பட்டாசு கடை வைக்கும் கட்டடம் கல் அல்லது தார்சு கட்டடமாக இருக்க வேண்டும். எளிதில் தீ பற்றக்கூடிய பொருட்களினால் கட்டப்பட்டதாக இருக்கக்கூடாது. தற்காலிக உரிமம் கோரும் ஒவ்வொரு கடைகளுக்கும் இடையே 3 மீட்டர் இடைவெளி விட்டு இருத்தல் வேண்டும். மேலும் அருகில் குடியிருப்புகள் இருத்தல் கூடாது. எதிர் எதிரே பட்டாசு கடைகள் இருப்பின் உரிமம் வழங்கப்பட மாட்டாது. எண்ணெயில் எரியும் விளக்கு, எரிவாயு விளக்கு, மெழுகுவர்த்தி மற்றும் இதர மின்சாரம் இல்லாத விளக்குகள் கடையில் பயன்படுத்தக் கூடாது.
பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில், கடை அருகில் வாகனங்களை நிறுத்துவதோ அல்லது சுற்றுப்புறத்தின் சூழலை கெடுக்கும் வகையிலோ, வியாபாரம் செய்யக்கூடாது. உரிமத்தை, தணிக்கை அலுவலர்களின் தணிக்கையின் போது, பார்வையில் படும்படி வைக்க வேண்டும். இருப்பு பதிவேடு மற்றும் தணிக்கை பதிவேடுகள் முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட விதிமுறைகள் கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.