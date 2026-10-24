/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/நாளை மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம்
ADDED : அக் 13, 2026 06:48 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
ஓசூர் தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட பெத்தகொள்ளு கிராமத்தில், நாளை (அக்.14) காலை, 10:30 முதல், மதியம், 1:00 மணி வரை, மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் நடக்கிறது. இதில், மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்துத்துறை அலுவலர்களும் பங்கேற்று, துறை சார்ந்து வழங்கப்படும் நலத்திட்ட உத-விகள் குறித்து, பொதுமக்களுக்கு விளக்கி கூற உள்ளனர்.மேலும், மாவட்ட கலெக்டர், பயனாளி
களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி, பொதுமக்-களிடம் கோரிக்கை மனுக்களை பெற உள்ளார். எனவே, முகாமில் பொதுமக்கள் பங்கேற்று பய-னடையலாம். இவ்வாறு, அதில்
கூறப்பட்டுள்ளது.