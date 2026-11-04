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கூலித்தொழிலாளி மாயம்

கூலித்தொழிலாளி மாயம்

ADDED : நவ 03, 2026 06:42 AM

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ADDED : நவ 03, 2026 06:42 AM

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கெலமங்கலம்; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கெலமங்கலம் அருகே பி.செட்டிப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் ஹரீஷ் மனைவி சைத்ரா, 28. கூலித்தொழிலாளி; கடந்த, 29ம் தேதி நண்பகல், 12:30 மணிக்கு, வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்றவர், மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை.

அவரது தாய் மாதேவம்மாள், 55, கெலமங்கலம் போலீசில் நேற்று முன்தினம் கொடுத்த புகாரில், பி.செட்டிப்பள்ளியை சேர்ந்த எலக்ட்ரீஷியன் ஹரீஷ், 25, என்பவர் மீது சந்தேகம் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

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