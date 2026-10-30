மொபைல் டவரில் ஏறி தொழிலாளி போராட்டம்
மொபைல் டவரில் ஏறி தொழிலாளி போராட்டம்
ADDED : அக் 29, 2026 04:34 AM
ADDED : அக் 29, 2026 04:34 AM
சூளகிரி: சூளகிரி அடுத்த காருபல்லா அருகே தின்னுாரை சேர்ந்தவர் அம்ரீஷ், 35. தச்சுத்தொழிலாளி. இவர் மனைவி பார்வதி, 32. இவர்களுக்கு கடந்த, 7 ஆண்டுக்கு முன் திருமணமானது.
பார்வதி கர்ப்பமாக இருந்தபோது, கருத்து வேறுபாடால் கணவரை பிரிந்து பாத்தக்கோட்டாவிலுள்ள தன் தந்தை வீட்டில் தங்கி, ஓசூரிலுள்ள
ஜவுளிக்கடையில் பணியாற்றி செய்கிறார்.
இவருடன் அவரின், 6 வயது மகள் உள்ளார்.நேற்று மதியம், 1:00 மணிக்கு, பாத்தக்கோட்டா கிராமம் வந்த அம்ரீஷ், அங்கிருந்த தனியார் மொபைல்போன் டவரில் ஏறி, மனைவியை தன்னுடன் சேர்த்து வைக்க கேட்டு, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். தேன்கனிக்கோட்டை டி.எஸ்.பி., ஆனந்தராஜ், உத்தனப்பள்ளி இன்ஸ்பெக்டர் சசிகலா ஆகியோர், மொபைல்போனில் அம்ரீஷிடம் பேசினர்.
கணவருடன் செல்ல பார்வதி மறுத்து விட்டார். பின்னர் அம்ரீஷிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மாலை, 4:30 மணிக்கு போலீசார் கீழே இறங்க வைத்து, மருத்துவ பரிசோதனைக்கு, ஓசூர் அரசு மருத்துவ மனைக்கு அழைத்து சென்றனர்.