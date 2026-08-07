‘நீட்’ போராட்டம் 21 பேர் கைது

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ ‘நீட்’ போராட்டம் 21 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:52 PM
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மதுரை: ‘நீட்’ தேர்வை ரத்து செய்ய கோரியும், மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக கோரியும், டில்லி, தமிழகத்தில் மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய போலீசாரை கண்டித்தும் மதுரை கரும்பாலையில் நீட் தேர்வு எதிர்ப்பு மக்கள் கூட்டமைப்பினர் 21 பேர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்களை கைது செய்ய முயன்றதால் போலீசாருடன் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. அப்போது 3 பெண் வழக்கறிஞர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட, வலுக்கட்டாயமாக அவர்களை துாக்கிச்சென்று கைது செய்தனர். மொத்தம் 21 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.