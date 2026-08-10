/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ வில் வித்தையில் சாதனை
ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM
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திருமங்கலம்: தமிழ்நாடு யுனைடெட் டார்கெட் ஆர்ச்சரி அசோசியேஷன் சார்பில் மாநில சாம்பியன்ஷிப் வில்வித்தை போட்டி கோவில்பட்டியில் நடந்தது. 26 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 700க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
இதில் திருமங்கலம் வின்னர்ஸ் மார்ஷியல் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி சார்பில் 20 மாணவர்கள் ஆறு மீட்டர் பிரிவில் 7 தங்கம், 2 வெள்ளி, 6 வெண்கலம் வென்றனர். 10 மீட்டர் பிரிவில் 2 தங்கம், ஒரு வெள்ளி, ஒரு வெண்கலம் வென்றனர். ஏற்பாடுகளை பொதுச் செயலாளர் வெங்கடேஷ் செய்திருந்தார். தலைவர் ருக்மா, உதவித் தலைவர் ராஜேஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளை உலக சோட்டா கான் கராத்தே தமிழக தலைமை பயிற்சியாளர் பால்பாண்டி செய்திருந்தார். விக்னேஷ் பயிற்சி அளித்தார்.